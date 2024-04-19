«Убьет моих детей»: краснодарка рассказала о нападении на дороге в Москве Мужчина шесть раз протаранил авто с семьей из Краснодара в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве водитель автомобиля Volkswagen шесть раз въехал в автомобиль Toyota, на котором передвигалась семья с детьми из Краснодара, рассказала владелица поврежденного авто Елена Telegram-каналу Kub Mash. Когда супруг женщины вышел из авто, водитель Volkswagen начал кричать, что убьет их всех, включая детей.

Мы ехали по Новорижскому шоссе. Нам в задний бампер врезалась машина. Ничего не понимая, мы вышли разбираться. Мужчина начал кидаться на меня, на моего брата. Агрессировать, кричать нецензурно, кричать, что убьет нас всех, что убьют моих детей. Мой муж начал вызывать ГАИ, после чего мужчина сел в свою машину, разогнался и нанес еще один удар в боковую дверь моего автомобиля, — рассказала Елена.

Всего, по словам девушки, злоумышленник ударил ее машину шесть рад и несколько раз пытался вывести ее на встречную полосу. Доехав до ближайшего поста ГАИ, Елена написала заявление о покушении на убийство, а сотрудники ведомства составили на нее протокол за то, что она уехала с места ДТП.

Вечером 17 апреля в Москве 22-летний уроженец Азербайджана, припарковавший свою иномарку у входа в подъезд, пырнул ножом мотоциклиста, который вызвал на место ГИБДД. Выяснилось, что устроивший поножовщину и ранее досаждал соседям, паркуя автомобиль на пешеходной зоне.