Москвич на электросамокате сбил пятилетнего мальчика и попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В столичном районе Южное Бутово мужчина на электросамокате сбил пятилетнего мальчика, кадрами с места происшествия поделилась в Telegram пресс-служба столичной прокуратуры. После произошедшего водитель СИМ скрылся. По факту инцидента ведомство проводит проверку, полиция ищет правонарушителя.

В районе Южное Бутово молодой человек, передвигаясь на электросамокате, совершил наезд на малолетнего ребенка. Пятилетний мальчик госпитализирован. Со слов отца ребенка, молодой человек остановился, но спустя непродолжительное время скрылся. Его личность устанавливается, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в Москве девочка-подросток едва не погибла под колесами электросамоката. Врачи около двух месяцев боролись за ее жизнь в отделении нейрохирургии. В результате столкновения с водителем электросамоката она получила перелом лобной кости и ушиб головного мозга. Зачинщик аварии был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

25 августа подросток на электросамокате врезался в автомобиль Tesla на углу у Патриарших прудов в Москве. После происшествия молодой человек скрылся.