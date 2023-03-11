Мужчина с травматическим пистолетом ворвался в московскую школу

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В одну из школ на северо-востоке Москвы ворвался мужчина с травматическим пистолетом, передают «Известия». Также у него с собой была металлическая труба. Попав под камеры видеонаблюдения, мужчина вышел из школы и скрылся в неизвестном направлении. К настоящему моменту его уже задержали сотрудники Росгвардии.

По данным журналистов, неизвестный попытался попасть в школу, но был остановлен охранником. Нарушитель вел себя вызывающе, в один момент он достал из кармана предмет, внешне сильно напоминающий травматическое оружие. Кроме того, он держал в руках металлическую трубу.

Школьный охранник не только не позволил мужчине пройти в учебное заведение, но и передал его приметы росгвардейцам. Силовики в скором времени поймали нарушителя. Им оказался 29-летний москвич. В настоящий момент он задержан и передан полиции. Мотивы мужчины пока не раскрываются.

Ранее в подмосковных Химках десятиклассник оставил в соцсетях запись о готовящемся теракте в одной из местных школ и был задержан полицией. Угроза взрывов в образовательном учреждении не подтвердилась.

По словам подростка, теракт должен был произойти в полдень 6 марта. Десятиклассник написал, что в это время к школе № 20 подойдут четверо неизвестных в черной форме и оставят у входа в учебное заведение сумки с бомбами, которые взорвутся спустя минуту.