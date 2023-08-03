«112»: мужчина с пистолетом бросил гранату в машину около «Москва-Сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал «112». По его информации, злоумышленник также был вооружен пистолетом.

По данным «112», в результате граната взорвалась, у машины выбило стекла. Бросивший снаряд мужчина скрылся с места происшествия. О возможном наличии пострадавших не уточняется.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел в Пресненском районе. По его информации, все случилось в 1-м Красногвардейском проезде недалеко от делового центра «Москва-Сити». Сначала злоумышленник сел в машину и начал угрожать пистолетом водителю, а когда тот убежал, вышел вслед за ним, бросил в салон учебную гранату и скрылся. В машине выбило стекла, но возгорания не последовало. Полиция проводит разбирательство.

Ранее сообщалось, что в День десантника пьяный уроженец Красноярска в голубом берете и тельняшке угрожал взорвать башню «Федерация» в «Москва-Сити». 33-летний мужчина пришел в кафе и показывал официантам игрушечный пистолет, угрожая устроить взрыв, при этом называя себя полным психом. Он оставил на полу рюкзак и скрылся. Силовики обследовали сумку и не обнаружили взрывчатых веществ. Оказалось, что мужчина работает охранником в магазине и не имеет отношения к ВДВ.