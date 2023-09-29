Мужчина с ножом проник в подмосковную школу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковной школе задержали 40-летнего мужчину, который проник в здание с ножом, сообщает региональное управление Росгвардии. Как отмечается, правоохранители прибыли в учебное заведение после срабатывания тревожной кнопки. Злоумышленника задержали и передали полиции.

Сотрудники Люберецкого ОВО Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 40-летнего жителя Белгородской области, пытавшегося проникнуть в здания образовательных учреждений, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, неизвестный пытался проникнуть в школу в поселке Малаховка. Он агрессивно требовал от охраны пропустить его, угрожал ножом. После того, как сработала тревожная сигнализация мужчина убежал. Его нашли росгвардейцы в другой школе.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что 17-летний юноша попытался поджечь кадетский класс в здании школы в поселке Корнево Калининградской области. По информации канала, он забросил два «коктейля Молотова» в здание, но они не загорелись. Старшеклассника задержали.

До этого в Санкт-Петербурге молодой человек предложил девушке познакомиться, а когда она отказалась, начал угрожать ей ножом. После скрылся на автомобиле, но его задержали по горячим следам.