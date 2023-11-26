Мужчина размахивал ножом и угрожал детям напротив ТЦ в Москве Полиция арестовала мужчину, угрожавшего ножом людям близ ТЦ Mari в ЮВАО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали вооруженного ножом мужчину после того, как в правоохранительные органы поступил звонок о потенциально опасном человеке, который угрожает холодным оружием детям и взрослым напротив ТЦ Mari на юго-востоке Москвы, передает Telegram-канал Mash. В разговоре с дежурным очевидцы уточнили, что злоумышленник пристает к людям и обещает всех зарезать.

Стражи порядка после задержания мужчины досмотрели его автомобиль Mitsubishi Lancer, в бардачке которого был спрятан пистолет. Сотрудники органов правопорядка сейчас выясняют мотивы поступка задержанного.

В ноябре мужчина с мачете напал на мать с ребенком в Люберцах. Впоследствии судебным приставам удалось задержать нападавшего, им оказался 36-летний местный житель. Женщина получила легкие травмы, малыш не пострадал.

До этого полиция задержала мужчину, который нападал с ножом на жительниц Перми. Он караулил женщин у подъезда, после чего пытался их похитить, угрожая убийством. В ходе расследования выяснилось, что задержанный является уроженцем Свердловской области. Он был ранее судим за изнасилование, но сбежал из-под стражи.

В Челябинске в ночь на 28 октября в одном из баров произошла ссора между посетителями, один из участников конфликта взялся за нож и ранил троих человек, один из них скончался в карете скорой помощи. Сотрудники полиции задержали подозреваемого 21-летнего мужчину, при нем был обнаружен предмет, похожий на нож.