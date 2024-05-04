Мужчина расстрелял двух человек на Коровинском шоссе в Москве и скрылся

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве идет поиск вооруженного мужчины, который открыл огонь по двум людям на Коровинском шоссе, сообщает Telegram-канал Mash. Пострадавших доставила в больницу скорая помощь.

По данным канала, предполагаемый преступник успел скрыться с места происшествия. На месте находится полиция. Патрульные получили описание и уже находятся в поисках нападавшего. По предварительной информации, он имеет бороду, на себе носит черную одежду и может быть вооружен.

Ранее предприниматель расстрелял охранника гостиницы «Украина» в Москве и уехал на внедорожнике Geländewagen. Пострадавший рассказал, что после перепалки с неизвестными напротив него остановилась машина и водитель из окна выстрелил в голову охраннику.

Также полиция Санкт-Петербурга задержала водителя, стрелявшего из травматического пистолета во время дорожного конфликта на Лиговском проспекте. Задержанным оказался 26-летний мужчина. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

До этого Telegram-канал Don Mash сообщил, что в Ростовской области мужчина убил 17-летнюю девушку. По данным канала, злоумышленник расстрелял из «Сайги» автомобиль, в котором находилась жертва.