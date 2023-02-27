Мужчина расстелил коврик у стен Кремля и установил связь с космосом В психиатрическую больницу доставили мужчину, который устанавливал связь с космосом возле Кремля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

25-летний житель подмосковного поселка Лопатино пришел в Александровский сад возле московского Кремля, расстелил «магический коврик» и начал устанавливать связь с космосом, сообщает MK.RU. Так сам молодой человек объяснил ситуацию силовикам, которые его задержали и передали медикам в психиатрическую больницу.

Известно, что молодой человек в августе 2022 года пропал без вести и был объявлен родителями в розыск. Он очень увлечен книгами Толкиена и даже на фоне этого интереса официально сменил имя на Феникса Антаалкара.

Ранее молодого человека искали волонтеры движения «Лиза Алерт». Известно, что он занимается разработкой настольных игр и квестов и переживал тяжелый стресс из-за неудач, связанных с бизнесом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американке Алисии Дэй запретили въезд в Россию на 40 лет из-за того, что она выгуливала на Красной площади теленка. Полицейские задержали активистку в начале февраля, когда скандировала лозунг «Животные — не еда». Ей выписали штраф в размере 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции, помешавшей пешеходам.