Мужчина ранил топором двух человек в московском парке В Москве задержали мужчину, ранившего топором в парке двух человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители задержали мужчину, ранившего топором двух человек в парке на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц, обвиняемому 65 лет.

Фото: skmoscowgsu/t.me Подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин

В парковой зоне вблизи улицы Новая Ипатовка 65-летний злоумышленник в ходе конфликта нанес топором телесные повреждения двум мужчинам, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший мyжчина 1957 года рождения госпитализирован. В настоящее время следователи дoпрашивают подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства прoизошедшего.

Ранее в Ростове-на-Дону полицейские задержали 19-летнюю местную жительницу, которая с топором напала на другую девушку в здании местного училища. Как полагает следствие, подозреваемая взяла топор с пожарного щита и нанесла удар по голове 17-летней девушке. Как отметили в СК, нападение произошло «на почве личных неприязненных отношений».

До этого сообщалось, что на севере Москвы квартирант убил арендодателя, когда тот приехал за оплатой. Жертвой 20-летнего Сергея Штыркова оказался 54-летний Николай Блаженнов. Обвиняемого в совершении преступления объявили в розыск.