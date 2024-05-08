Мужчина пытался сжечь девушку на свидании у себя дома В Москве полиция проверит москвича, пытавшегося сжечь девушку на свидании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мужчина во время свидания облил девушке грудь горючим веществом и поджег, передает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в пятницу, 3 мая, в Кунцево, в квартире подозреваемого.

Мужчина накрыл стол с вином и другими крепкими напитками. Изначально свидание шло спокойно, но после нескольких порций алкоголя выяснилось, что пара не сходится во взглядах на мир. Мужчина решил сжечь девушку, для чего вылил на нее спирт и поджег.

Девушка начала тушить себя руками. В больнице ей диагностировали ожоги третьей степени на груди и правой руке. Когда пострадавшая пришла в себя, она заявила на нападавшего в полицию.

В апреле житель Краснодарского края облил бензином любовницу и поджег ее. Инцидент произошел 23 апреля в районе хутора Память Ленина. После поджога мужчина выволок 43-летнюю женщину на улицу и оставил ее в бессознательном состоянии. Позже пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. Известно, что убийству предшествовал конфликт во время распития алкогольных напитков. Пара устроила застолье в «бытовке».

В феврале в Омске мужчина из ревности облил спиртом свою сожительницу и поджег. Драма разыгралась в ночь на 28 января, спустя неделю женщина скончалась в больнице от полученных ожогов. Подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Женщина получила обширные ожоги лица, головы и шеи. Врачи боролись за ее жизнь, но 6 февраля она скончалась.