Мужчина пытался перебежать МКАД и попал под машину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На внутренней стороне 43-го километра МКАД мужчина пытался перебежать дорогу и был сбит автомобилем, рассказали NEWS.ru в московском управлении МВД. Попавшему в ДТП гражданину понадобилась госпитализация. По факту произошедшего проводится проверка.

Инцидент произошел на 43 км МКАД. Мужчина пытался перебежать автотранспортную дорогу, но был сбит машиной. Сейчас он госпитализирован. По данному факту проводится проверка, — подчеркнули в МВД.

По имеющимся данным, больше никто после этой аварии за медицинской помощью не обращался.

Ранее в Ленинском районе Нижнего Новгорода легковой автомобиль врезался в автобусную остановку и сбил трех человек. Пострадали две женщины и ребенок. Причины ДТП выясняются.

Авария произошла в районе 19:40 на углу дома № 3 по улице Голубева. Машина сбила двух женщин 38 и 73 лет, а также восьмилетнего мальчика.