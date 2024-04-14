Мужчина проник в аэропорт ради свадьбы с Ветлицкой на Шри-Ланке SHOT: пассажир пробрался в аэропорт Жуковский ради свадьбы с Ветлицкой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Ветлицкая

Мужчина проник в аэропорт Жуковский в Подмосковье, чтобы полететь на Шри-Ланку, где он планировал жениться на певице Наталье Ветлицкой, сообщил Telegram-канал SHOT. На территорию воздушной гавани он пробрался, отогнув часть ограждения. Фанат добрался до самолета, стоявшего на перроне грузового терминала, но его задержали.

Персоналу аэропорта мужчина показал пропуск сотрудника Red Wings, на котором была указана должность руководителя направления событийного маркетинга. Принадлежит ли ему документ, неизвестно. Во время задержания поклонник Ветлицкой пригрозил, что у него есть тротил и он устроит шоу, если не сможет полететь к певице в Хамбантоту.

Сотрудники Жуковского осмотрели сумку злоумышленника, но никаких взрывных устройств не обнаружили. Его доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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