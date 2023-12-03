Мужчина после наезда автобуса попытался убежать с места ДТП В Москве пешеход после наезда автобуса попытался убежать с места ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пешеход после наезда автобуса попытался убежать с места аварии на юго-востоке Москвы, сообщает «360». ДТП произошло на Полярной улице.

По данным источника издания, мужчина решил не дожидаться приезда экстренных служб. О мотивах его поступка пока не сообщается.

Ранее смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Свердловской области. Жертвами столкновения легкового автомобиля с рейсовым транспортным средством стали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. Авария произошла из-за того, что водитель легковой машины допустил выезд на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом на большой скорости.

До этого в Данковском районе Липецкой области столкнулись микроавтобус Mercedes и автобус ПАЗ. В результате погибли два человека, еще шестеро пострадали.

1 декабря стало известно, что пассажирский автобус сгорел в Санкт-Петербурге. Пожар возник вскоре после того, как машина выехала из автопарка. Пассажиров в салоне не было. Причиной могло стать короткое замыкание в отсеке за водителем, где находится электрика и коммутационное оборудование. После случившегося водитель вызвал спасателей. Несмотря на это, автобус выгорел почти полностью.