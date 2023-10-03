Мужчина получил в банке 400 тысяч рублей и теперь может сесть на шесть лет Кассирша банка в Москве по ошибке выдала 400 тысяч рублей не тому мужчине

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Кассирша одного из крупнейших российских банков по ошибке выдала 400 тысяч рублей не тому клиенту, пишет Telegram-канал Baza. Мужчина забрал деньги и ушел, но спустя какое-то время был задержан, и теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Кассирша рассказала полицейским, что зазевалась на работе и увидела в базе, что в очереди на выдачу средств у нее остался один человек. Мужчина сообщил, что пришел за деньгами. Женщина отсчитала 400 тысяч рублей и отдала их клиенту, тот взял деньги и молча ушел, а после него вошел следующий клиент, потребовавший ту же самую сумму.

Мужчину, забравшего деньги, искали больше недели. Им оказался 52-летний гражданин Киргизии, которого 2 октября задержали у дома в Лихачевском переулке. Как он распорядился чужими деньгами, пока неизвестно. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере.

В мае 2022 года жительница Абхазии подала в суд на банк, который по ошибке зачислил на счет $25 млн вместо $25 тысяч. Женщина заявила, что кредитная организация лишила ее дочь наследства, решив, что в сумме должно было быть именно шесть нулей, как перевели изначально.