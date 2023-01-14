Мужчина погиб в парке Москвы из-за самодельной петарды СК: мужчина погиб из-за самодельной петарды в Тимирязевском парке на севере Москвы

Фото: 78.mchs.gov.ru

В Тимирязевском парке на севере Москвы мужчина 1975 года рождения погиб при попытке запустить самодельную петарду. В настоящее время следователи начали проверку. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ее слова приводит РИА Новости.

Установлено, что мужчина совместно с родственниками и друзьями решил запустить на территории парка самодельную петарду. При запуске мужчина получил травму, не совместимую с жизнью, — рассказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится доследственная проверка.

Но информации Telegram-канала «112», погибший приехал с женой к своему другу на празднование дня рождения. Злополучную петарду «Фонтан» он сделал своими руками.

В парке мужчина установил изделие в сугроб и поджег фитиль, однако тот погас. Он хотел поджечь его снова и взял петарду в руки, в этот момент она взорвалась, задев по касательной голову владельца. В результате сообщается, что пострадавший скончался от потери крови до приезда медиков.

Ранее стало известно, что в подмосковном городе Пушкино мужчине оторвало четыре пальца из-за неудачного запуска самодельного фейерверка, также он получил травмы ноги и паха. По данным СМИ, ракетница была самодельной и вовремя не сдетонировала.