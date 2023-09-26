Россиянин поджег триколор напротив «Родины» в Химках Мужчина поджег флаг России у входа в СК «Родина» в Химках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Химках мужчина поджег флаг России рядом со входом в спортивный комплекс «Родина», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, поджигатель раньше привлекался к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.

О поджоге российского триколора сообщил очевидец. По информации канала, в момент содеянного 26-летний подозреваемый Михаил И. находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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