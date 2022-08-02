Мужчина открыл стрельбу из пневматики по детской площадке на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичные правоохранительные органы 2 августа поступил звонок о мужчине, открывшем стрельбу из пневматического оружия из окна своего дома по детской площадке, передает РИА Новости. Инцидент произошел в районе Высоковольтного проезда на севере Москвы. О пострадавших от действий злоумышленника не сообщается.

Полиция оцепила прилегающую территорию с целью установить личность стрелка. Пока еще он не задержан.

Сегодня в 18.50 в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома, расположенного в Высоковольтном проезде, неизвестный стреляет из пневматического оружия. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, — сообщил собеседник агентства.

В июне в Ульяновской области пьяный мужчина пытался выстрелить в кошку, но промахнулся и попал соседке в живот. Женщина находилась на восьмом месяце беременности. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу. Было проведено кесарево сечение, мать и новорожденная остались живы. У ребенка нет повреждений.