В одном из торговых центров в Москве мужчина облокотился на перила лестницы и упал со второго этажа на кафельный пол, сообщает РЕН ТВ. Из-за полученных травм мужчина скончался.
Предположительно, мужчина мог находится в состоянии алкогольного опьянения. Смерть произошла по неосторожности.
На кадрах видно, как мужчина облокачивается на перила, затем переваливается через них и падает вниз.
Информации о личности погибшего пока не поступало. Об инциденте сообщил гражданин, который предпочел остаться анонимным.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что на Сахалине в городе Холмск жилища вместе с 12-летним ребенком выпрыгнула из окна четвертого этажа горящего здания. Внизу их поймали очевидцы, которые предварительно натянули одеяла.