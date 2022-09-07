Мужчина неудачно облокотился на перила в торговом центре Москвы и погиб В торговом центре Москвы мужчина упал, перевернувшись через перила лестницы, и погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из торговых центров в Москве мужчина облокотился на перила лестницы и упал со второго этажа на кафельный пол, сообщает РЕН ТВ. Из-за полученных травм мужчина скончался.

Предположительно, мужчина мог находится в состоянии алкогольного опьянения. Смерть произошла по неосторожности.

На кадрах видно, как мужчина облокачивается на перила, затем переваливается через них и падает вниз.

Информации о личности погибшего пока не поступало. Об инциденте сообщил гражданин, который предпочел остаться анонимным.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что на Сахалине в городе Холмск жилища вместе с 12-летним ребенком выпрыгнула из окна четвертого этажа горящего здания. Внизу их поймали очевидцы, которые предварительно натянули одеяла.