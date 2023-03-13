Мужчина изрезал мать ножом и покончил с собой в центре Москвы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве мужчина изрезал ножом свою мать, после чего покончил с собой на улице, сообщает «Московский комсомолец». За жизнь женщины сейчас борются медики — ее состояние оценивалось как тяжелое.

Инцидент произошел 12 марта около 19.00 в квартире, расположенной на улице Верземнека. 35-летний безработный мужчина во время ссоры несколько раз ударил ножом свою 58-летнюю мать, после чего вышел из дома. Прохожие позже нашли его мертвым — характер травм указывал на то, что москвич покончил с собой.

Что стало причиной случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Москве мужчина случайно убил бывшего бойфренда своей дочери, когда тот пришел пьяный выяснять отношения. Мужчина пытался весом своего тела удержать агрессора до приезда полиции, но к моменту прибытия правоохранителей молодой человек уже не подавала признаков жизни.

В начале марта в Дагестане мать ударила ножом дочь в паховую область. Женщина была возмущена постоянными возвращениями домой девушки из-за частых ссор с мужем, поскольку своим неудачным браком, по мнению родительницы, она позорила обе семьи. Полицейским женщина заявила, что ранила дочь случайно.