Мужчина избил пассажира московского метро при выходе из вагона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В метро Москвы на станции «Семеновская» пассажир избил попутчика, который якобы мешал ему выйти из вагона, сообщили в столичной прокуратуре. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Злоумышленник двумя руками толкнул пострадавшего в спину, вытолкав из вагона, после чего уже на платформе подверг избиению, — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители задержали 44-летнего мужчину, избившего попутчика. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои», привлечение обвиняемого к ответственности взято на контроль прокуратурой метрополитена.

Ранее в столичной подземке задержали 41-летнего мужчину, который не захотел оплачивать проезд и сломал створки турникета на станции «Бульвар Дмитрия Донского». Нарушителя привлекли к ответственности по уголовной статье о вандализме, как оказалось, уже не в первый раз. В прокуратуре сообщили, что ранее мужчина уже проходил по той же статье, когда разбил турникет на станции «Комсомольская». Кроме того, в этом году он был осужден за угрозу убийством.

В июне в московском метро мужчина избил пассажира, так как ему показалось, что тот излишне пристально смотрел на его спутницу. На самом деле пассажир изучал схему метро, которая располагалась за девушкой.