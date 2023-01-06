Мужчина вызвал полицию из-за летающего объекта в центре Москвы

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в центре столицы бдительный гражданин заметил в небе неопознанный предмет и решил вызвать полицию. По информации источника, 34-летний москвич был на Пресне, когда увидел в окне летающий объект.

34-летний Роман Б. был на Пресне, как вдруг в окне увидел летающий объект. Мужчина стал внимательно наблюдать и размышлять, что это может быть, вариантов было несколько — от большой птицы до квадрокоптера, — передает канал.

«Осторожно, Москва» пишет, что мужчина рассказал все детали сотрудникам правоохранительных органов, после чего на место инцидента выехал наряд. Согласно сведениям канала, полиция обследует территорию на предмет беспилотников.

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в декабре оценил шансы защитить Москву от украинских дронов. По его словам, вокруг Москвы располагается достаточное количество средств защиты, в частности, комплекс «Панцирь», который может засекать и уничтожать дроны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомственной охране сбивать беспилотники при помощи спецсредств. Также сотрудники ведомственной охраны получат возможность подавлять сигналы управления БПЛА.