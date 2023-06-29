Мужчина два дня просидел в боксе для сбора вещей из-за стыда В Москве сотрудники МЧС спасли мужчину, который два дня просидел в боксе для сбора вещей

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Москве сотрудники МЧС спасли мужчину, который два дня просидел в боксе для сбора ненужных вещей. Инцидент произошел на улице Перерва возле одного из домов. Спасателей вызвала женщина, которая проходила мимо бокса и услышала в нем странные звуки, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на департамент ГОЧСиПБ столицы.

Как рассказал после освобождения сам мужчина, он залез в бокс из любопытства, а выбраться самостоятельно не смог. Он отметил, что ему было стыдно громко звать на помощь.

Как уточняет MK.RU, мужчине могли помочь забраться в бокс приятели, чтобы тот мог изучить содержимое и забрать хорошие вещи. Прохожие обратились к сотрудникам МЧС, услышав стук и крики о помощи. Спасателям пришлось вскрыть нижнюю часть бокса, чтобы освободить застрявшего мужчину. По данным издания, он находился в нетрезвом состоянии.

После произошедшего спасенного напоили водой, а после забрали в отделение полиции.

В апреле в Ростовской области сотрудники МЧС спасли нетрезвого мужчину, который упал в реку и застрял ногой в камнях. Спасатели обвязали пострадавшего веревкой и вытащили из воды. При этом спасенный просил оставить его в покое. Позже он заявил, что, когда упал в воду, начал звать на помощь, но устал и уснул.