Мужчина домогался сына-аутиста в раздевалке московского аквапарка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина домогался 13-летнего сына с аутизмом в раздевалке аквапарка в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Когда отец вместе с сыном прибыли домой, мальчик рассказал обо всем матери. Мужчина пока не задержан, проводится проверка.

Это произошло в столичном районе Солнцево в аквапарке «Мореон». По данным канала, родители мальчика, которые живут порознь, решили обрадовать своего сына и отправились с ним в аквапарк. Само домогательство произошло в раздевалке, после купания. В один момент мужчина начал гладить и трогать своего 13-летнего сына за гениталии. Об инциденте стало известно уже дома, когда ребенок обо всем рассказал матери, та, в свою очередь, обратилась в полицию.

Накануне полицейские Санкт-Петербурга занялись розыском 80-летнего пассажира рейса из Сургута, который на протяжении всего полета домогался девятилетней девочки. По словам несовершеннолетней, мужчина узнал о том, что на борту нет ее родителей, представился массажистом и настоял на оказании бесплатных услуг.

До этого в Симферополе полиция задержала мужчину, который отправлял семикласснице фото своего полового органа. Мать 12-летней девочки обратилась в полицию, увидев в мессенджере Telegram ее переписку с 26-летним мужчиной.