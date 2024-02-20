Мужчина бросил похожий на гранату предмет во врачей скорой в Москве Mash: мужчина бросил похожий на гранату предмет во врачей скорой в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что житель Москвы бросил похожий на гранату предмет во врачей скорой помощи, которые приехали к его матери по вызову. По данным канала, женщина чувствовала себя нормально и вызвала медиков, чтобы сбежать от сына, врачам пришлось обращаться в полицию, чтобы успокоить дебошира.

Mash сообщает, что инцидент произошел в квартире на Никулинской, мужчина встретил врачей в подъезде нецензурной бранью и угрозами за их «неторопливость» — якобы пока они ехали, его мать скончалась, на самом же деле женщина в этот момент находилась на диване в испуганном состоянии.

По данным канала, пока женщине мерили давление, она попросила медиков госпитализировать ее, чтобы оказаться подальше от сына, фельдшер вызвала на подмогу вторую бригаду, в нее мужчина и бросил предмет, похожий на снаряд, прибывшие после этого на место полицейские увезли его в отдел.

Ранее в Волгограде молодой человек набросился с ножом на приехавших к нему на вызов сотрудников бригады скорой помощи. Происшествие случилось в Кировском районе города. Пострадавшим медикам удалось избежать серьезных травм, однако пока все вызовы временно будут обслуживаться другими бригадами. Известно также, что фельдшер пишет заявление в полицию о нападении.