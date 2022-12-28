Муж запер жительницу Москвы в квартире на 18 дней без еды и воды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муж запер жену на 18 дней без еды и воды в квартире на востоке Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник. По его словам, мужчина отобрал телефон у женщины и исчез. Нынешнее состояние пострадавшей неизвестно. Полиция проводит проверку.

Женщина оказалась запертой в одном из многоквартирных домов на Большой Черкизовской улице в Москве. Вызов в полицию поступил 28 декабря. Детали произошедшего уточняются.

Ранее в Санкт-Петербурге 87-летнюю женщину спасли из собственной квартиры в многоэтажке на улице Гороховой. Пенсионерка была заперта без еды несколько дней. Она звала на помощь, но долгое время никто не отзывался. Вскрывать квартиру пришлось сотрудникам МЧС. Пострадавшей оказали помощь и накормили. Сейчас пенсионерка находится в удовлетворительном состоянии. Ее поместили в терапевтическое отделение больницы, где она будет находиться, пока медики окончательно не убедятся в том, что ей больше ничего не угрожает.

Как оказалось, у женщины есть опекун, но посещает он ее очень редко и практически никогда не приносит еды. Дома у нее оставалось всего девять тысяч рублей. Когда ее освободили, пенсионерка сильно переживала, что опекун может забрать эти деньги.