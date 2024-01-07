Клуб «Мутабор» передал рождественский подарок московскому храму Mash: «Мутабор» передал мощи святого Николая Чудотворца одному из храмов Москвы

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Учредитель клуба «Мутабор» Михаил Данилов передал мощи святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе, сообщил Telegram-канал Mash. По его словам, они были привезены из Ватикана в начале ноября. Руководство клуба ждало Рождества, чтобы передать их церкви, уточнил он.

Мы мощи привезли в начале ноября и ждали Рождества, чтобы в канун этого святого праздника батюшке Михаилу в нашем любимом храме Знамения иконы Божией Матери их подарить. Я с батюшкой давно очень общаюсь, это мой храм, где я исповедуюсь. Сам батюшка даже освящал наш дом, — рассказал Данилов.

Мощи были куплены на деньги руководства и выручку клубов, которых, как уточнил учредитель, несколько. Данилов подчеркнул, что сам он против мракобесия и поддерживает Русскую православную церковь.

Клуб «Мутабор» стал особенно известен в свете недавнего скандала. В нем прошла «голая» вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой.

Ранее сообщалось, что Российское авторское общество подало в суд на владельца ночного клуба «Мутабор» из-за музыкальных композиций. По данным источника, знакомого с материалами дела, истцы намерены взыскать компенсацию в размере 300 тысяч рублей.