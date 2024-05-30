«Мутабор» избежал проблем на 30 млн рублей Суд отказал в иске к «Мутабору» на 30 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лефортовский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении исковых требований к ООО «Арт Центр» (клуб «Мутабор») на 30 млн рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Такую сумму пытался получить с владельцев Алясов Сергей в качестве компенсации морального вреда.

Мужчину возмутило проведение «голой» вечеринки, и в марте он обратился в суд. Алясов не единственный, кто попытался получить деньги с организаторов скандальной тусовки.

15 мая исковые требования Ольги Лукмановой и Артема Соколова к Анастасии Ивлеевой и ООО «Арт Центр» были отклонены Лефортовским райсудом. Они хотели взыскать компенсацию морального вреда в связи с проведением той самой вечеринки.

При этом суд оштрафовал на 200 тысяч рублей ее гостя певца Павла Бабака. Он признан виновным по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, движение признано экстремистским, деятельность в РФ запрещена).

3 мая Ивлеева впервые после скандала дала интервью. В беседе с блогером Андреем Третьяковым она сообщила, что симпатизирует президенту России Владимиру Путину и уважает его. Она отметила, что не понимает, почему среди блогеров принято ругать российского лидера. По ее словам, это надо менять.