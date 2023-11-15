Муляж бомбы из телефона, изоленты и д/з по физике нашли в московской школе

В одной из школы города Москвы обнаружили необычный муляж взрывного устройства, сообщил Telegram-канал Baza. Наряду с проводами, телефоном, обмотанным изолентой, и полиэтиленовым пакетом там лежали обрывки задания по физике. При этом взрывчатых веществ обнаружено не было.

Муляж нашли школьники по время занятий по самбо. Подростки сразу же позвали учителей, которые вызвали наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов исследовали находку и пришли к выводу, что она не представляет угрозы. Главными подозреваемыми в конструировании муляжа являются сами школьники. Полицейские выяснили, что обрывки заданий по физике принадлежат 10-му классу, поэтому их опросят первыми.

В подмосковном Дзержинске тем временем был задержан мужчина, который пришел в мусульманскую молельню с гранатой, оказавшейся муляжом. По предварительной информации, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он украл декоративную гранату в парикмахерской и, заявившись в молельню, попытался выдернуть чеку.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина с криком «Там бомба!» бросил гранату Ф-1 на территорию поликлиники и скрылся. Позднее выяснилось, что она была без взрывчатых веществ.