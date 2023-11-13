«Мухоморного» депутата не пустили в ресторан без московской прописки SHOT: депутата Терехова отказались пускать в ресторан без московской прописки

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Telegram-канал SHOT сообщает, что депутата Законодательного собрания Красноярского края Дениса Терехова не пустили в ресторан на Раушской набережной в центре Москвы. По данным канала, ему отказали в посещении заведения из-за отсутствия столичной прописки.

SHOT пишет, что охранник на входе в ресторан объяснил чиновнику, что по правилам ресторана его могут посещать только жители Москвы. В ответ Терехов показал свое депутатское удостоверение, однако это не помогло.

Ресторан для москвичей. Мы пускаем только по московской прописке, — подчеркнул секьюрити.

Терехов возмутился и обвинил работника ресторана в административном правонарушении. После этого депутат заявил, что лично знаком с владелицей ресторана и позвонил ей с жалобой на охранника.

До этого красноярский депутат попал в поле зрения СМИ после отравления мухоморами. Терехов сообщал, что хотел побаловать себя грибами после голодания, однако в итоге оказался в реанимации НИИ им. Склифосовского.

Позднее он оскорбительно отозвался о журналистах, которые поинтересовались его самочувствием. Терехову пришлось объяснить, что его слова относились не ко всем представителям профессии, а только к сотрудникам регионального «8 канала». По его словам, они занимаются преследованием людей, оскорблением, откровенным антисемитизмом и они нерукопожатны в красноярской журналистской тусовке.