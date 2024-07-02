«Может, мед?»: панда Катюша скрупулезно обнюхала бочку и попала на видео Акулова опубликовала видео с пандой Катюшей, изучающей бочку в вольере зоопарка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обитательница Московского зоопарка панда Катюша с любопытством исследовала бочку в вольере, соответствующее видео гендиректор учреждения Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как маленькая медведица скрупулезно обнюхивает бочку в сопровождении матери Диндин и просовывает в нее голову.

Так, так... Что за бочка? Может, с медом? — подписала ролик Акулова.

Ранее панда Катюша отведала завтрак в виде сочной веточки бамбука и попала на видео. На кадрах видно, как маленькая медведица неторопливо поедает лакомство, расположившись на бревнах в вольере.

Акулова ранее опубликовала другое видео, на котором маленькая панда Катюша вступила в борьбу с веточкой бамбука. В кадр попал момент, как зверек пытается затащить свой трофей на бревна, но роняет добычу.

До этого панда Катюша попыталась растормошить маму Диндин, однако у нее ничего не получилось. На видео малышка шаткой походкой сначала подкралась к стеклу и поздоровалась с посетителями, а затем переключила свое внимание на отдыхающую рядом маму. После неудачных попыток растормошить ее Катюша отправилась по своим делам.