Опубликовано видео наезда мотоцикла на продавца мороженого в Москве Мотоциклист сбил торговца мороженым на МКАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы опубликовал в своем Telegram-канале видео ДТП, где мотоциклист наехал на продавца мороженого. Инцидент произошел на оживленном участке МКАД, когда торговец попытался подбежать к окну автомобиля и попал под колеса двухколесного транспорта, двигавшегося за полосой движения.

Продавец выбежал к водителю в крайнем левом ряду. Его не заметил мотоциклист, и пешеход попал под колеса. К счастью, он уцелел. У нарушителя изъяли всю продукцию, а еще выписали штраф, — сообщили в департаменте.

В ведомстве отметили, что еще до ДТП к месту несанкционированной торговли направились правоохранители, которые позже изъяли у него товар и составили протокол. В Дептрансе напомнили, что на МКАД запрещены и пешеходное движение, и торговля.

27 июля в центре Москвы во время съемок фильма машина сбила пенсионера. 84-летний мужчина получил травму головы. На месте ДТП осталось пятно крови. Пострадавшему вызвали скорую помощь, но он отказался от госпитализации. ГИБДД на место аварии вызывали.

25 июля в Москве на улице Кировоградской машина марки Daewoo вылетела с дороги и врезалась в остановку. На видео с места происшествия видно, что авария произошла в результате столкновения с автомобилем Audi. Пострадала женщина, она госпитализирована.