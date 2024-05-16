Мотоциклист погиб под колесами трамвая в Москве В Москве мотоциклист скрывался с места ДТП и попал под трамвай

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Духовском проезде в Москве мотоциклист погиб под колесами трамвая, пишет «360» со ссылкой на свой источник. Уточняется, что перед столкновением с общественным транспортом водитель скрывался с места ДТП. По некоторым данным, мужчина был пьян.

По данным источника, мотоциклист выпивал, после чего решил прокатиться по тротуару. Там он задел автомобиль, а когда покидал место ДТП, попал под колеса трамвая.

Водитель ездил без шлема, поэтому из-за полученных травм скончался на месте. Из-за аварии временно изменили маршруты общественного транспорта.

Ранее мотоциклист погиб в подмосковном Пушкино. Авария со служебным автомобилем полиции произошла у одного из домов в микрорайоне Дзержинец. По факту произошедшего в главке МВД начали служебную проверку. Если вина сотрудника будет доказана, его уволят и привлекут к ответственности.

До этого в Санкт-Петербурге автомобиль Omoda столкнулся с мотоциклом Kawasaki. Уточняется, что в результате аварии мотоциклист погиб, от его транспортного средства практически ничего не осталось. Авария произошла на Комендантском проспекте, мотоциклист на Kawasaki совершил наезд на бордюр, после чего столкнулся с автомобилем Omoda. На мотоцикле также ехала 16-летняя пассажирка, она получила травмы и была госпитализирована.