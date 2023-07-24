Мотоциклист погиб после столкновения со столбом в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы, сообщил в Telegram-канале столичный департамент транспорта. В результате инцидента погиб водитель байка, говорится в сообщении.

Согласно информации очевидцев, водитель автомобиля Hyundai не заметил мотоциклиста, когда перестраивался. В результате удара водитель байка потерял управление и въехал в столб. От полученных травм он скончался на месте.

Движение в сторону ТТК затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты, — предупредили в дептрансе.

О пострадавших на данный момент не сообщается, сотрудники ДПС выясняют причины и обстоятельства аварии.

Ранее еще одно смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло в российской столице. По информации московской прокуратуры, байк столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115 на пересечении улиц Совхозной и Краснодарской. Владелец легковушки не уступил дорогу мотоциклу при повороте налево. В результате аварии погибла 38-летняя пассажирка двухколесного транспорта. Также травмы получил водитель байка, его доставили в больницу.