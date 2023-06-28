Момент столкновения мотоцикла с BMW в центре Москвы попал на видео Мотоциклист на скорости влетел в автомобиль BMW в центре Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на улице Трубной мотоциклист на скорости влетел в автомобиль BMW, момент столкновения попал на видео, опубликованное в Telegram-канале столичного дептранса. По предварительным данным, в результате аварии пострадали водитель мотоцикла и пешеход.

На кадрах видно, как мотоциклист на скорости влетает в BMW на перекрестке. В Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы сообщили, что водитель байка, по предварительным данным, двигался на запрещающий сигнал светофора.

Авария случилась в 09:06. После удара мотоциклиста отбросило на «зебру», он зацепил мужчину-пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет. Оба пострадали, их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Ленинградской области в аварию попал генерал МВД Александр Травников. ДТП случилось в районе деревни Липовая Горка. «Известия» сообщают, что Травникова госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии, у генерал-лейтенанта диагностировали травму живота и разрыв почки.