Мотобратство Москвы почтило память убитого на парковке мужчины

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В Москве мотоциклисты провели акцию в память о 24-летнем молодом человеке, которого убили в ходе конфликта на парковке. Кадры публикует Telegram-канал Mash. Мероприятие провели у подъезда дома на Краснодарской улице, где и произошла ссора.

Причиной конфликта между 25-летним мотоциклистом и 21-летним Шахином Аббасовым стало замечание — владелец двухколесного транспорта обратил внимание на припаркованную на тротуаре у подъезда иномарку и обратился к водителю. В ответ на это владелец авто с ножом набросился на москвича и нанес ему удар в область паха. Пострадавший вскоре потерял сознание и скончался в реанимации.

Ранее сообщалось, что полицейским удалось найти автомобиль BMW, на котором вместе с братом скрылся подозреваемый в убийстве мотоциклиста. Предполагается, что мужчины могли сменить транспорт, в городе и области объявлен план «Перехват».

До этого отец убитого молодого человека рассказал Telegram-каналу SHOT, что со своим убийцей погибший Кирилл Ковалев нигде ранее не пересекался. По данным канала, подозреваемый в преступлении вместе с отцом и братом проживал в одном подъезде с невестой погибшего.