Мост Лужники в Москве перекрыли из-за горящей машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль загорелся в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. В результате происшествия движение по мосту Лужники в сторону центра перекрыто.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Выбирайте пути объезда, — сказано в публикации.

В декабре на Волоколамском шоссе в Москве загорелась машина. Как пояснили в пресс-службе столичного главка МЧС, никто в результате происшествия не пострадал. Возгорание оперативно потушили спасатели. На появившихся в Сети кадрах видно, что автомобиль сгорел дотла. На месте аварии образовывалась пробка длиной 2,5 км.

До этого в Москве таксист и пассажирка спасли водителя загоревшегося Hyundai. Им удалось потушить пожар и отвести мужчину подальше от места возгорания. В результате происшествия никто не пострадал.

Машина загорелась на проспекте Мира в столице. Пожар заметил проезжавший мимо водитель такси, который вез пассажирку из аэропорта Внуково в Мытищи. Таксист вышел из автомобиля с огнетушителем и начал гасить огонь, его клиентка отвела водителя загоревшейся машины в сторону. После спасения мужчины пара вернулась в машину, и таксист довез девушку до дома.