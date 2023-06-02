Мост из стекла свяжет основной корпус Третьяковской галереи с новым зданием

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Строящийся новый музейный комплекс Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной

В Москве новый корпус Третьяковской галереи соединят с историческим зданием 57-метровым мостом из стекла, рассказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян. Он уточнил, что переход будет оборудован современными системами освещения, отопления и кондиционирования, сообщает «Москва 24».

Специалисты уже залили основания опор будущего моста. Переход будет оборудован современными системами освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления и пожаротушения, — пояснил Оганесян.

По его словам, мост будет предназначен для транспортировки экспонатов, картин и оборудования музея. После открытия корпуса переходом смогут пользоваться и посетители галереи.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что работы в новом корпусе активизировались в 2021 году. На данный момент специалисты монтируют системы для навесных панелей, красят стены, укладывают напольные покрытия и обрамляют дверные проемы белым камнем. Открытие корпуса запланировано на 2024 год.

Фасад здания украшают репродукции 34 картин известных русских художников, в том числе Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского и Михаила Врубеля. В новому корпусе будут расположены экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские и научный фотоархив.

Бывший директор музея Зельфира Трегулова ранее назвала открытие в Голутвинском переулке Музея Павла и Сергея Третьяковых в доме, где братья провели свое детство, главным событием для Государственной Третьяковской галереи в 2022 году. Экс-директор отметила, что за эту работу было получено три премии по разным направлениям в рамках проекта «Московская реставрация».