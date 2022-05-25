Мосметро опровергло данные о ЧП с отлетевшим в людей кожухом камеры поезда Мосметро опровергло данные о ЧП с отлетевшим в людей кожухом камеры поезда

Фото Авилов Александр/АГН «Москва»

Пресс-служба Московского метрополитена в комментарии NEWS.ru привела свою версию произошедшего c двумя пассажирами на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии 24 мая. В ведомстве отметили, что мужчина «по собственной неосторожности получил серьёзную травму во время отправления» состава, нарушив правила безопасности. Очевидцы ЧП в разговоре с NEWS.ru утверждали, что в граждан отлетел кожух камеры видеонаблюдения, закреплённой на вагоне.

По собственной неосторожности мужчина получил серьёзную травму во время отправления поезда. Он грубо нарушил правила безопасности — находился за ограничительной линией, на самом краю платформы, из-за чего и был задет отправляющимся составом. Сотрудники метро оперативно вызвали скорую помощь и передали пассажира медикам. Его госпитализировали в бессознательном состоянии. Мы постоянно напоминаем пассажирам о правилах безопасности, в том числе о том, что заходить за ограничительную линию запрещено. Несоблюдение простых правил пользования Мосметро может буквально стоить вам жизни, — заявили в пресс-службе метрополитена.

Представители ведомства добавили, в метрополитене постоянно контролируют безопасность подвижного состава — абсолютно все поезда проходят тщательную проверку, и ни один из них не выйдет на линию для работы с пассажирами без такой диагностики.

Накануне пассажиры метро заявили, что на станции «Котельники» поезд ударил двоих пассажиров камерой видеонаблюдения. В разговоре с NEWS.ru пострадавшая сообщила, что пропустила момент происшествия и осознала, что произошло, только после того, как поезд уехал в тоннель. Она также поделилась информацией, что один молодой человек получил серьёзные травмы в результате ЧП и теперь находится в больнице.

Ранее стало известно о сбое движения на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Поезда некоторое время не ходили от «Планерной» до «Спартака» после того, как двух пассажиров обнаружили на рельсах на станции «Сходненская». Для их спасения отключили напряжение в контактном рельсе. Один мужчина смог подняться на платформу самостоятельно.