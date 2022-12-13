«Мослента»: на кольцевой линии московского метро погибла женщина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сообщает Telegram-канал «Мослента», на станции «Курская» Кольцевой линии московского метро погибла женщина. По данным канала, она упала на пути, получив травмы, несовместимые с жизнью. Из-за этого около получаса на станции не ходили поезда в направлении против часовой стрелки.

В публикации уточняется, что на месте дежурил наряд полиции и МЧС. Перед вокзалом стояли несколько машин с мигалками. На видеозаписи с места происшествия можно увидеть скопление пассажиров.

Позже дептранс города Москвы сообщил о том, что движение поездов на Кольцевой линии восстановили.

В ноябре в московском метро на станции «Сходненская» погиб мужчина. Он пытался спасти пассажира, упавшего на пути перед идущим поездом.

До этого на второй линии Московских центральных диаметров сотрудник метрополитена упал с перрона на пути, он скончался. Это произошло на станции МЦД-2 «Курская».