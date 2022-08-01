Москву начали захватывать огромные испанские слизни

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Огромные испанские слизни начали захватывать Москву, впервые их заметили возле Терлецких прудов, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на представителей пресс-службы столичного района Ивановское. Слизни ядовиты для человека, так как являются переносчиками болезней, поэтому их нельзя трогать руками.

В администрации зоны отдыха «Терлецкая дубрава» пояснили, что прямой угрозы слизни не несут, и поскольку ими питаются некоторые птицы и животные, то избавляться от них с помощью химикатов власти не планируют.

По словам экспертов, самый лучший способ борьбы с вредителями — ручной сбор. Однако посетителям парка опасно брать в руки слизней, так как эти брюхоногие являются переносчиками кишечной палочки, гельминтов и нематод.

Кандидат биологических наук Павел Глазков ранее предупредил россиян о распространении гигантских испанских слизней по территории России. По его словам, вредители попали в страну из Европы. Быстрому распространению вредителей способствует отсутствие естественных врагов, поэтому их наплыва стоит ждать также в Ленинградской области и Петербурге.