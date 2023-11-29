Москву ожидает новый коллапс: сколько снега выпадет к 1 декабря Вильфанд: к 1 декабря высота сугробов в Москве достигнет нормы февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Гидрометцентре предупредили москвичей о сильном снегопаде в ближайшие сутки. Какой высоты достигнут сугробы?

Сколько снега выпадет в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе в ближайшие сутки выпадет 20% месячной нормы осадков. Высота сугробов к 1 декабря будет более чем в четыре раза превышать типичные многолетние значения для конца ноября и достигнет нормы февраля, уточнил Вильфанд.

Причиной такой погоды синоптик назвал приход средиземноморского циклона на европейскую территорию России.

«Сейчас приближается фронтальный раздел, ночью он будет проходить через Москву. Будут осадки, максимальное их количество выпадет ночью. Ветер — порывы до 17 метров в секунду, метель. Температура повышается, раз ветер южный, и будет в диапазоне от 0 до -3 градусов, поэтому, помимо снежных заносов, будет гололедица», — рассказал специалист.

Вильфанд добавил, что жители Москвы не заметят потепления, поскольку температура будет ощущаться как 6–8 градусов мороза.

Что прогнозируют другие синоптики

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в ближайшие сутки в российскую столицу придет новый циклон, сформировавшийся над Средиземным морем. Влияние на погоду он окажет уже вечером 29 ноября.

«Ночью снег местами будет сильным, по области ожидаются метели. На юге и востоке региона не исключен мокрый снег. В четверг снег сохранится, но уже меньшей интенсивности», — рассказал синоптик.

Леус добавил, что из-за температурных колебаний 30 ноября начнет формироваться гололедица.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда в Москве был последний снежный коллапс

27 ноября в российской столице выпало около 35% месячной нормы осадков. Утром город встал в семибалльных пробках.

Всю ночь и утро на дорогах Москвы работали 30 экипажей дорожного патруля ЦОДД, а коммунальщики в усиленном режиме ликвидировали последствия снегопада.

В этот же день в Подмосковье прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Всю ночь дороги и улицы чистили почти три тысячи человек, больше двух тысяч единиц техники», — писал руководитель региона.

Когда в Москве прекратится метель

Согласно прогнозу Гидрометцентра, более спокойная погода в Москве должна установиться к вечеру следующего понедельника, 4 декабря. Синоптики предупреждают о сильном похолодании до -20 градусов ночью и -12 градусов днем 6 декабря и повышении атмосферного давления.

При этом 15 декабря прогнозируется юго-восточный ветер, сильный снег и температурный скачок от -15 градусов ночью до 0 градусов днем с приходом нового циклона.

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