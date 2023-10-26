Москву накроет осенняя метель Мэрия Москвы: ночью в столице ожидается метель, выпадет до 10 см снега

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ночью в Москве местами ожидается метель, выпадет до 10 см снега, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства со ссылкой на синоптиков. Вечером 26 октября коммунальщики начнут противогололедную обработку дорог, также они проведут очистку пешеходных зон.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 октября и в течение суток 27 октября в столице временами ожидается снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 см, — говорится в сообщении.

В то же время управление МЧС по Москве также предупредило горожан о метели и порывах ветра до 15 м/с. Ведомство порекомендовало быть осторожными при управлении автотранспортом, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 27 октября в Москве ожидается формирование неустойчивого снежного покрова. По его словам, высота составит 2–5 см. Он отметил, что в пятницу в столице усилятся снегопады, температура воздуха понизится до −5 градусов. В некоторых местах вместе со снегом ожидается ледяной дождь, при этом толщина льда на деревьях и линиях электропередачи может достичь 4 мм.

В то же время синоптик Тишковец посоветовал жителям центральной части России быть осторожнее на дорогах, потому что похолодание принесет с собой гололедицу. Он добавил, что менять резину пока рано, потому что на следующей неделе наступит потепление.