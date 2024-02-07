Москву может завалить рекордными за 25 лет сугробами Синоптик Тишковец: 8 февраля в Москве могут вырасти рекордные за 25 лет сугробы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 7 февраля впервые за текущую зиму выросли полуметровые сугробы, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, есть вероятность, что в четверг снежный покров в столице может побить рекорд 25-летней давности.

Завтра возможен повтор рекорда снежного покрова 25-летней давности! На ВДНХ высота снежного покрова за сутки выросла на целых 11 см и сейчас составляет — 53 см, что в 1,5 раза выше нормы! И это не все! За ближайшие 12 часов прирост снега составит дополнительно еще 4-5 см, а значит, московские сугробы завтра могут повторить рекорд дня 1999 года, когда было 58 см, — объяснил специалист.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что Московский регион придут аномальные холода. По ее словам, к концу недели столбики термометров опустятся до минус 25 градусов. Также в столице образуются метель и снежные заносы на дорогах, добавила метеоролог.

Ранее стало известно, что на юге России порядка 200 населенных пунктов с населением более 261 тысячи человек остались без света из-за непогоды, сообщили экстренные службы. По их данным, проблемы с электричеством наблюдаются в шести регионах.

Накануне около 200 тысяч человек остались без электричества в Дагестане. Минэнерго России сообщало, что причиной стали неблагоприятные погодные условия — сильный ветер скоростью до 30 метров в секунду и дождь.