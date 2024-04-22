Москвичу запросили пять с половиной лет за слова в интервью «Радио Свобода» Прокурор запросил Коховцу пять с половиной лет колонии по делу о фейках об армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокурор в ходе заседания в Останкинском районном суде Москвы запросила пять с половиной лет колонии для местного жителя Юрия Коховца, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о российской армии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Поводом послужили его слова, сказанные в интервью в рамках уличного опроса от издания «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

11 июля 2022 года Коховец участвовал в опросе «Радио Свобода», где раскритиковал решение российского руководства начать военную операцию на Украине, а также высказался о событиях в Буче. Сам он объяснил, что у него есть профильное образование и поэтому рассказал, что думает.

Сотрудники правоохранительных органов опознали мужчину по видео. Спустя почти год — 24 марта 2023 года — стало известно, что на него возбудили уголовное дело по статье о фейках про армию. Он проходил по ч. 1 ст. 207 УК РФ, но после статью ужесточили, добавив к ней мотив политической ненависти.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга ранее постановил заключить под стражу техника института ядерной физики имени Константинова НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрия Богмута по делу о фейках про российскую армию. Уточнялось, что он распространял видеоролики, текст и изображения с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ.