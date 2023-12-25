Москвичу вынесли приговор за убийство школьниц из Эстонии 34 года назад Суд приговорил москвича к 16 годам тюрьмы за убийство двух туристок в 1989 году

Преображенский районный суд Москвы вынес приговор мужчине, который убил двух школьниц из Эстонии в 1989 году, сообщил столичный Следственный комитет. По данным ведомства, мужчина расправился с двумя девочками, приехавшими из Таллина, в лесном массиве Лосиного острова. Он убил их спустя несколько часов после прибытия. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы.

Приговором Преображенского районного суда города Москвы виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Доказать вину москвича удалось благодаря молекулярно-генетической экспертизе. В результате анализа на одежде погибших были обнаружены два генотипа мужского пола. Следствие также установило, что к убийству причастны еще два человека, однако они скончались в 1999 и 2012 годах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд вынес приговор в отношении мужчины, который убил годовалую дочь и супругу. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 19,5 года в колонии строгого режима. По данным следствия, мужчина кинул дочь об пол в ходе ссоры. После этого он убедил сожительницу не обращаться в полицию, а уже через месяц расправился и с ней.