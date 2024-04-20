Москвичу прислали в коробке свиную голову Baza: москвич получил свиную голову от «начальника отдела полиции»

Фото: НАК

Telegram-канал Baza сообщил, что житель Москвы получил свиную голову якобы от имени начальника отдела полиции ОМВД по Хамовникам. По данным канала, мужчина считает, что таким образом ему мстят за обращение в прокуратуру в попытке вернуть автомобили. Машины, по словам москвича, продали его бывшая жена и теща. Они присвоили деньги и подкупили правоохранителей, чтобы расследование прекратили.

Baza пишет, что авто москвич купил в США за $1,5 млн и хотел перепродать в России. По словам мужчины, его экс-супруга и теща избавились от машин и присвоили себе деньги. Он написал в районное отделение полиции заявление о мошенничестве, но его не приняли.

Позже потерпевший обратился в ГУ МВД Москвы, но дело потеряли в Хамовниках, поэтому он решил отправиться в прокуратуру. После этого от бывшей тещи начали поступать угрозы. Она заявила зятю, что якобы заплатила некоему начальнику отдела полиции Смирнову, чтобы дело потерялось.

В итоге матери потерпевшего прислали голову свиньи, а на коробке была надпись «от Смирнова». Доставил посылку его бывший товарищ за миллион рублей.

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