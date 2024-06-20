Унесенную ветром москвичку нашли в пруду Mash: в московском парке «Царицыно» девушку сдуло в воду во время урагана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сильный ветер снес девушку в пруд, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в столичном парке «Царицыно». По информации канала, девушку спасли и оказали ей первую помощь. О каких-либо серьезных травмах не сообщается.

Как пишет Mash, промокшую и испуганную москвичку из Среднего Царицынского пруда вытаскивали спасатели на катерах. ЧП произошло недалеко от светомузыкального фонтана.

Ранее сообщалось, что российскую столицу накрыли мощный ливень и ураганный ветер. Жители делятся кадрами непогоды из разных районов мегаполиса. Стихия разгулялась и сносит рекламные щиты и мусорные баки по всему городу.

По данным Telegram-канала Baza, в результате разгула стихии пострадали несколько человек. Среди них один ребенок — 12-летнего мальчика ударило отлетевшей от дерева веткой. Еще одна женщина вызвала скорую из-за того, что на нее упал забор.

Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник пишет как минимум о 10 пострадавших. Также стало известно об одной жертве урагана. Прохожего на севере Москвы насмерть придавило упавшим деревом.