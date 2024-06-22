Москвичку полностью парализовало за пять часов после лобио из доставки

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Жительница Москвы отравилась лобио, заказанным в популярной доставке еды, передает Telegram-канал Readovka. По его информации, девушку полностью парализовало за пять часов, ее доставили в реанимацию, однако спустя неделю ее состояние не сильно улучшилось. По данным канала, производителем лобио является «Кухня на районе».

Канал уточнил, что россиянка отравилась 15 июня. Первым симптомом стала сильная боль в животе, после чего у девушки закружилась голова. Спустя время она не могла поднимать руки, а потом и двигать остальными частями тела. В больнице москвичку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. До сих пор она не может самостоятельно ходить и дышит только с ИВЛ. При этом врачи не дают прогнозов относительно сроков реабилитации.

Ранее сообщалось, что все случаи массового отравления жителей России вызваны употреблением салата с фасолью от одного и того же производителя. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что речь идет о компании «Локалкитчен». Уточняется, что компания также известна как «Кухня на районе». После употребления ее салата отравились жители Москвы, Нижегородской области и Казани. Были задержаны генеральный директор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин.