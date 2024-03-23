Москвичку чудом миновала трагедия в «Крокусе» Москвичка не смогла попасть на концерт в «Крокусе» и отдала билеты родным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Москвичка поделилась с NEWS.ru, что чудом не попала на место теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, хотя собиралась пойти на концерт группы «Пикник». Ей пришлось отказаться от вечернего мероприятия из-за работы, а купленные билеты она отдала родным — молодому человеку и отцу. Когда мужчина написал о стрельбе, она подумала, что он так шутит, но потом увидела новости.

Я сегодня утром передумала идти из-за работы. [Молодой человек] с отцом поехали. Я позвонила, спросила доехал ли он. Он сказал «здесь стрельба». Я подумала: «Придурок». А потом увидела новости. Фото только одно сделал. Один стрелял со сцены в толпу, во всех, кто побежал к выходу, — рассказала девушка.

Единственное фото, которое молодой человек успел сделать после теракта, это снять горящее здание концертного зала.

По последним данным, количество погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 115 человек. При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил, что это число окажется значительно выше. Десятки тел находят в помещениях «Крокуса», где люди пытались спрятаться от террористов.