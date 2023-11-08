Москвичке в капюшон упала застреленная ворона «112»: житель Кузьминок открыл стрельбу по воронам посреди дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительнице московских Кузьминок во время прогулки в капюшон свалилась мертвая ворона, сообщает Telegram-канал «112». Женщина сообщила каналу, что этому предшествовал громкий выстрел.

Москвичка рассказала, что утром вышла выгуливать собаку и на нее внезапно упала мертвая птица. После этого, по ее словам, раздались еще несколько выстрелов, а на площадку рухнули еще четыре вороны. Женщина вызвала полицию и сказала правоохранителям, что стрельба велась из дома напротив. Приехавшие на место происшествия полицейские проводят проверку.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала шестерых человек после стрельбы в рюмочной на Сенной площади. У них был изъят травматический пистолет ПБ-4 «Оса». Стрельба произошла в ходе конфликта между двумя компаниями посетителей рюмочной. По предварительным данным, один из участников ссоры сделал не менее четырех выстрелов, после чего оппоненты отобрали у него пистолет и скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Также в центре Северной столицы 15-летний студент Невского колледжа им. Неболсина открыл стрельбу из пневматического оружия. Инцидент произошел возле метро «Гражданский проспект». Студент колледжа подошел на улице к 14-летнему школьнику, который курил электронную сигарету, и потребовал отдать ее. После отказа подросток достал пневматический пистолет и 12 раз выстрелил в сверстника, а потом нанес ему удары кулаками. Агрессора задержала полиция, в отделении он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия.